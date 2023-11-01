جمعية مجاهدي سيناء: نشهد تنمية شاملة في كافة القطاعات المختلفة.. فيديو

قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تؤكد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تنمية سيناء تنمية حقيقية، مؤكداً أن المشاريع التي تقوم بها الدولة في سيناء رائعة و كبيرة .

رئيس جمعية مجاهدي سيناء:لا بد أن تُعمرسيناء بأيادي مصرية ورأس مال مصري

وأضاف "عبد الله جهامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC" المذاع من خلال قناة "DMC" ، أن سيناء تشهد تنمية شاملة في كافة القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن تصريحات رئيس الوزراء اليوم كانت قوية وكبيرة للغاية من أجل الحفاظ على سيناء وكل حبة رمل بها.



وتابع رئيس جمعية مجاهدي سيناء، قائلاً:"ولا بد أن تُعمر سيناء بأيادي مصرية ورأس مال مصري، موضحا أن المصريين في سيناء ينهون على كل الأفكار المغرضة والعدوانية"



وأكد رئيس جمعية مجاهدي سيناء،أنه يجب أن يكون هناك إجراءات لجذب الملايين لسيناء لاستفادة من المناطق الشاسعة والاستثمار فيها، معلقاً:"لو عاوز مجتمع صناعي في سيناء موجود، مجتمع زراعي موجود، مجتمع سياحي موجود، كل الظروف متاحة في سيناء".



