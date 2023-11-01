صاروخ استهدف مدرعتهم.. مصرع 9 من جنود الاحتلال في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 من جنوده جراء القتال في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف بيان للجيش أن جنديين آخرين من المشاة أصيبا بجروح خطيرة أمس في غزة.

وبذلك يرتفع حصيلة القتلى المعلنين لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس الثلاثاء إلى 11 قتيلًا.

من جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الـ 9 جنود إسرائيليين قتلوا بصاروخ استهدف مدرعتهم في شمال غزة.

واستشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، استشهد الفلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الرأس، علمًا أنه من ذوي الإعاقة.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في عدة محاور في المدينة ومحيط مخيم طولكرم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص بجروح حرجة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الأطباء عن استشهاده.