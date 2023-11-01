الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال مع طواقمه في غزة بشكل كامل

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن عدد الشهداء والمصابين في قطاع غزة في ارتفاع مستمر والوضع الإنساني يزداد سوءا.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن “الاتصال انقطع مع طواقمنا في قطاع غزة بشكل كامل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وصول شحنات من المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أنه يجري الإعداد للسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال بايدن عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد شهد أمس أكبر عملية تسليم للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة حتى الآن، ويجري السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول اليوم.. ولكن هناك حاجة إلى المزيد".