بينهم نجوم «إيجار قديم»| حظر عمل 20 فنانا في مصر

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن عدد من أسماء الفنانين الذين سيتم حظرهم من العمل، في بيان رسمي صادر عن نقابة المهن التمثيلية.



ووجهت نقابة المهن التمثيلية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع 20 ممثلا وممثلة، وذلك بسبب عملهم بدون تصريح مرخص من النقابة، ما يخالف قوانين عمل النقابة.

وجاءت قائمة أسماء الفنانين الممنوعة من العمل، كالآتي: عمرو جمال، وإنجى كيوان، وياسمين داود، ونينا المغربي، وعمر شرقى، وراندا عبد السلام، وعمرو ممدوح، وشيما الشريف، وسالى حماد.

بالإضافة إلي مروان يونس، وفدوى عابد، وناردين فرج، وأوتاكا، وصلاح الدالي، ورحمة حسن، وإلهام وجدى، وأنس مبارك، وهالة خالد، ويوسف وهبى، وهاجر السراج.

وحذر أشرف ذكي شركات الإنتاج في قرار رسمي، من التعاقد مع أي طالب في معهد الفنون المسرحية بدون تصريح مزاولة المهنة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.