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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسرائيل إرهابية.. نجم أمريكى يتعرض للتشهير بسبب دعمه لفلسطين

جاكسون هينكل
جاكسون هينكل

نشر النجم العالمى جاكسون هينكل تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يدين فيه ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين. 

وقال جاكسون هينكل إن إسرائيل تسببت فى استشهاد 3500 طفل فلسطينى، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الهجوم على النجم الكبير وتم حظر جميع تعليقاته الخاصة بفلسطين. 

وأضاف جاكسون هنيكل: “لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتم التشهير بى وتشويه سمعتى بأخبار كاذبة، حيث يزعم البعض أنني عنصري ومعادٍ للبيض وأرى أن إسرائيل إرهابية”. 

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نجوم الفن المصريون

حرص وفد كبير من النجوم والفنانين في الهلال الأحمر المصري بمدينة نصر يرأسه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا؛ إلهام شاهين وريهام عبد الغفور وروجينا ومحمد عبد الحافظ وبسمة ودنيا عبد العزيز وسلوى عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا.

فيما شارك الفنانون في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني، وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري. 

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