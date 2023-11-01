أمي سابتني| فيديو مؤلم لفلسطينية من غزة.. وردة فعل مفاجأة لأخيها

صراخ وبكاء وألم نتيجة صدمة الفراق، هو ما سيطر على شابة فلسطينية من قطاع غزة، خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين.

“أمي سابتني”.. بهاتين الكلمتين، ظلت الفتاة الفلسطينية تصرخ أمام كفن والدتها؛ متألمة من الفراق.

وما كان من شقيق الفتاة، إلا أن حاول تهدئتها، قائلًا: “صابرة ومحتسبة، والله تلم الناس من الشارع، تشربهم وتطعمهم، والله تصحينا على الفجر، والله والله والله إن أي ست تعمل صحن أكل، أمي تعمل صينية توزعها لله، نيالها الشهادة”.

غزة اليوم

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خروج 16 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة؛ بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستشفيين في شمال غزة سينفدان تماما من وقود المولدات خلال ساعات.

نداء استغاثة عاجل

وقال وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي،: “نوجه نداء استغاثة عاجل إلى جميع إخواننا من الدول المنتجة للنفط؛ للتدخل العاجل، لتزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بالوقود؛ لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى”.

وأضاف “هناك 42 طفلا على أجهزة دعم الحياة، بما في ذلك الحضانات، و62 على التنفس الاصطناعي، و650 مريضا يعانون من الفشل الكلوي من بين مئات الجرحى”.