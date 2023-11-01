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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية "المعايير القوميه لبنوك الدم" بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته بالدقهلية الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الدم تحت عنوان  "المعايير القومية لبنوك الدم الإصدار الحديث ٢٠٢٣ " بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض .


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم.

استمرت الدورة على مدار 3 أيام و تضمنت فعاليات اليوم  9 محاضرات علمية  حول الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم , وأخرى حول جودة الدم وأنواع القرب المستخدمة في التبرع علاوة على تدريب على سياسات مكافحة العدوي الخاصة ببنوك الدم.

حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من ادارة بنوك الدم بالمديرية والدكتورة مني غنيم  والدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا إلى جانب الدكتورة يارا البيلي والدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس.

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الأطباء والصيادلة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مكافحة العدوى مدير عام الطب العلاجي محافظ الدقهلية مختار محافظ فعاليات الدورة التدريبية صحة الدقهلية بالدقهلية الكوادر الطبية الطب العلاجي الدورة التدريبية

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