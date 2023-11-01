لمتبعي الريجيم.. طريقة عمل تشيز كيك دايت بالفراولة

الكثير من الأشخاص يخشى تناول الحلويات بسبب زيادة الوزن والأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، والكثير يقع في حيرة ما بين الحرمان وبين كسر النظام، لذا نقوم بتقديم

طريقة عمل تشيز كيك دايت بالفراولة بطريقة سهلة ولذيذة، ومنخفضة السعرات الحرارية.

طريقة عمل تشيز كيك دايت بالفراولة

المقادير

‏- 500 جرام بسكويت شاي

‏- ¼ كوب زبدة قليلة الدسم مذوبة

مقادير الطبقة الثانية:

‏- 800 جرام حليب مكثف محلى قليل الدسم

‏- 400 جرام جبن كريم قليل الدسم

‏- 340 جرام قشطة

‏- 2 معلقة كبيرة عصير ليمون

‏- 2 معلقة كبيرة جلاتين بودرة

‏- ¼ معلقة صغيرة فانيليا

‏- مربى فراولة – حسب الرغبة (للتقديم)

‏- فراولة طازجة مقطعة إلى شرائح – حسب الرغبة (للتقديم)



طريقة التحضير:

اطحني البسكويت طحناً ناعماً وضعيه في وعاء.

اسكبي الزبدة المذوبة وقلبي حتى تتداخل المكونات.

رصي المزيج في قعر صينية تشيز كيك واتركيها جانباً.

لتحضير الطبقة الثانية:

ضعي في وعاء الجبن والحليب المكثف المحلى والقشطة والفانيليا.

اخفقي جيداً حتى تتداخل المكونات.

ذوبي الجيلاتين في القليل من الماء البارد.

ضعي القليل من مزيج الجبن في قدر على حرارة متوسطة وأضيفي إليه الجيلاتين المذوب.

قلبي على نار خفيفة حتى تتداخل المكونات.

أعيدي المزيج إلى الوعاء مع عصير الليمون وقلبي حتى يتجانس المزيج.

اسكبي مزيج الجبن فوق طبقة البسكويت وأدخلي الصينية إلى الثلاجة لـ4 ساعات على الأقل.

عند التقديم، وزعي مربى الفراولة على وجه التشيز كيك وزينيه بشرائح الفراولة.