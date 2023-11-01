رئيس جامعة المنوفية يلتقي رئيس محكمة شبين الكوم الكلية والمحامي العام للنيابات

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم بمقر محكمة شبين الكلية، المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الكلية وذلك فى إطار توطيد سبل التعاون بين كافة الأجهزة القضائية والجامعة ، يرافقه المستشار حسام حامد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القضائي لمحافظة المنوفية والمستشار القانوني للجامعة .

كما التقي الدكتور أحمد القاصد خلال الزيارة بالمستشار عماد محمود سالم المحامي العام لنيابات شبين الكوم، والمستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابات الأسرة.

وأكد رئيس الجامعة علي الدور الهام للسلطة القضائية التى تتولى تطبيق القانون وتحقيق العدالة بنزاهة وشفافية، موضحا أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه البالغ ودعمه الكامل لجميع الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات .

وأكد القاصد على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات القضائية في الاستشارات القانونية ، وتدريب طلاب كلية الحقوق.

كما أعرب رئيس المحكمة والمحامي العام عن سعادتهما بهذه الزيارة واشادا بدور جامعة المنوفية منارة العلم فى قلب الدلتا ودورها الرائد فى العملية التعليمية والبحثية وماتحقق من إنجازات في جميع قطاعات الجامعة والجامعة الأهلية.