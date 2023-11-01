الكشف عن موعد تدخل حزب الله في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤول لبناني، أن حزب الله اللبناني سيتدخل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذا كانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على وشك الدمار.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن "مقاتلي حزب الله صرحوا بأن خطهم الأحمر للتدخل هو تدمير حماس".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تتواجد في إسرائيل للمساعدة في الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن لدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحسب “نيويورك تايمز”، قال كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر بواشنطن: “إننا نساعد الإسرائيليين بنشاط على القيام بعدد من الأشياء”.

وأضاف أن “المهمة الرئيسية هي المساعدة في العمل على تحديد هوية الرهائن، بما في ذلك الرهائن الأمريكيين. إنها حقًا مسؤوليتنا للقيام بذلك”.

وقال مسؤولون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم للصحيفة إنه تم إرسال عشرات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى فريق كان موجودًا بالفعل في إسرائيل للتدريب.

وبالإضافة إلى المساعدة في تحديد مكان الرهائن، سيتم استخدام القوات الأمريكية أيضًا في عمليات الإجلاء وتأمين السفارات في المنطقة إذا لزم الأمر.