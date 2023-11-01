نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام العملية التعليمية في كلية الزراعة بنات القاهرة

قام الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري، و محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بكليات فرع البنات بمدينة نصر.

تضمنت الجولة الاطمئنان على تسليم مبنى كلية الزراعة بنات بالقاهرة للدكتورة سامية الصافي، الأستاذ بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الاقتصاد المنزلي، مبني الكلية عقب صدور قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفها مشرفة على كلية الزراعة بنات بالقاهرة، حيث تم الوقوف على احتياجات الكلية؛ كونها كلية جديدة، والعمل على تلبيتها؛ دعمًا للعملية التعليمية.

تفقد نائب رئيس الجامعة انتظام العملية التعليمية ومتابعة انتظام المحاضرات الدراسية لطالبات الفرقه الأولى بالكلية.

ووجه نائب رئيس الجامعة بناته الطالبات إلى ضرورة الجد والاجتهاد في طلب العلم حتى يتخرجن ويصبحن مهندسات متميزات يرفعن لواء الأزهر الشريف في جميع ميادين العلم.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.