جماعة الحوثي اليمنية تطلق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل ..شاهد

بثّت جماعة الحوثي اليمنية ظهر اليوم الأربعاء، مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، استهدفت مواقع في إسرائيل أمس الثلاثاء، جاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز عربية”

عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية

ووفقاً للتقرير، فإن المشاهد التي بثّتها فضائية تابعة للحوثيين أظهرت، إطلاق نحو 15 صاروخًا، إضافة إلى قرابة 30 طائرة مسيّرة.

وأفاد التقرير، بأن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع كتب على منصّة "إكس"، قائلًا إنّها "عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسيّر على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".