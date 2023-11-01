إزالة 75 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بالتعاون مع قوات الأمن ووحدات التغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء في مهدها.

فقد تمكنت الوحدات المحلية بـسمالوط وملوي وبني مزار من إزالة 41 حالة تعد منها 10 حالات تعد خارج الحيز العمراني على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بسمالوط بقري منقطين والعزيمة وبني خالد وحي جنوب المدينة وإزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف بقريتى دير أبو حنس وابشادات وأحياء شرق وجنوب مدينة ملوي.

إلى جانب فك 2 شدة خشبية وإزالة 9 حالات تعد في بني مزار بقريتى ابو جرج والحسينية وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفي مركزي مطاي والمنيا نظمت الوحدات المحلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف منها 22 حالة تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد بقري منبال وبردنوها وإبوان وحلوة وحي غرب مدينة مطاي إلى جانب إزالة 12 حالة تعد بقري بني محمد سلطان وتلة والبرجاية وطوخ الخيل بمركز المنيا.