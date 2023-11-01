بعد غد.. دار الأوبرا تنظم أمسية فنية لثنائي برازيلي عالمي

تنظم دار الأوبرا بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة أمسية فنية يحيها ثنائي الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد، وذلك في الثامنة من مساء بعد غد "الجمعة" على المسرح الصغير بالأوبرا.



وأوضحت دار الأوبرا، في بيان اليوم الأربعاء، أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفني في البرازيل، ومنها: "سحابة وردية، أرض مليئة بالنجوم، مالاندرينها، كانتيجا، فيولا دي بيم كير، ليلة القديس يوحنا، الفيولينة المحطمة، ذكريات يباكاراي، الوهم الحقيقي، لويزا" وغيرها من الأعمال.



وأشار البيان إلى أن الثنائي ليفيا وفريد قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا في الكثير من المهرجانات العالمية، ونالا العديد من الجوائز، منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، والمركز الأول في مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامي 2019 و2023.