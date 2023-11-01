بدء عزاء الإعلامية سارة حسن بمسجد المشير | فيديو

بدأ منذ قليل عزاء الإعلامية الراحلة سارة حسن بمسجد المشير بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.



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وفاة سارة حسن

وتوفيت الإعلامية سارة حسن أمس الثلاثاء بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان وتم تشييع الجثمان من مسجد السلام بمدينة نصر.



وكانت زميلتها الإعلامية دينا يحيى، عن تفاصيل مرض سارة حسن أثناء رحلة مرضها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا قالت فيه: «الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ، وللأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده الدعاء يرد القدر، وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين».

سارة حسن أصبحت غير قادرة على التحدث عن تفاصيل حالتها المرضية، وتكتفي بطلب الدعاء لها.

آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022

كان آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022، حين ما أعلنت أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات كثيفة، وعلقت قائلة «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».