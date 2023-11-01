عاطل ينهي حياة نجل شقيقته في مشاجرة بسبب ميراث شقة بالقليوبية

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، مصرع مسجل خطر شقى علي يد خاله بطعنة في القلب بسلاح أبيض ، وذلك آثر وجود خلافات سابقة بينهما، علي شقة بعقار خاص بخالة، بعزبة رستم بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو" ش م" 45 سنة مقيم بعزبة رستم، مسجل خطر شقى، جثة هامدة أثر طعنة بالقلب.

وجرى على الفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.

وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالتحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخالة المدعو " خ" 55 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم، وذلك آثر خلافات سابقة علي ميراث لشقة بعقار خاص لخالة، حيث تجددت الخلافات وحدث مشاجرة بينهما وقام خالة بطعنه طعنه أودت بحياته بسلاح أبيض "مطواة" ف قلبة، ولقي مصرعة قبل إسعافة بمستشفى شبرا العام، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم وأقر بإرتكابة تلك الواقعة بقصد الدفاع عن نفسه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.