في سوق الهواتف الذكية المتنوع والمتسارع، تسعى العلامات التجارية إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المستخدمين، بما في ذلك ذوي الدخل المحدود، وتأتي هواتف إنفينيكس Infinix المبتكرة كأفضل من يستهدف هذه الفئة من المستخدمين.

وطرحت إنفينيكس مؤخر لهذه الفئة هاتف باسم "إنفينيكس سمارت 5"، يتميز بتصميم بسيط وأنيق يناسب متطلبات الفئة المستهدفة وسعره حوالي 3000 جنيه.

ويتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة تعرض الألوان بشكل جيد وبدقة HD+، وتم تصميم الهاتف بحواف رفيعة لزيادة مساحة الشاشة المتاحة، مما يوفر تجربة مشاهدة مرضية للمستخدمين.

ومن حيث الأداء، يعتمد إنفينيكس سمارت 5 على معالج ميدياتيك Helio A20 بتردد 1.8 جيجاهرتز، الذي يوفر أداءً سلسًا للمهام اليومية وتشغيل التطبيقات الأساسية، ويتميز الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، مما يساعد على تنفيذ المهام بفعالية وتجنب التأخير.

أفضل موبايل Infinix لأصحاب المرتبات الضعيفة

وبالنسبة للتصوير، يحتوي إنفينيكس سمارت 5 على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل في الخلف، مما يتيح التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة المعتادة. يتضمن الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بجودة عالية.

ومن بين الميزات الأخرى التي يقدمها إنفينيكس سمارت 5، نجد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الاستخدام اليومي لفترة طويلة، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن توسيعها عنطريقة إضافة بطاقة microSD. يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم XOS المعدلة من إنفينيكس، التي توفر تجربة سلسة وميزات مخصصة للمستخدمين.