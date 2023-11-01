عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل Infinix لأصحاب المرتبات الضعيفة

أفضل موبايل Infinix
أفضل موبايل Infinix لأصحاب المرتبات الضعيفة

في سوق الهواتف الذكية المتنوع والمتسارع، تسعى العلامات التجارية إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المستخدمين، بما في ذلك ذوي الدخل المحدود، وتأتي هواتف إنفينيكس Infinix المبتكرة كأفضل من يستهدف هذه الفئة من المستخدمين.

 وطرحت إنفينيكس مؤخر لهذه الفئة هاتف باسم "إنفينيكس سمارت 5"، يتميز بتصميم بسيط وأنيق يناسب متطلبات الفئة المستهدفة وسعره حوالي 3000 جنيه. 

ويتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة تعرض الألوان بشكل جيد وبدقة HD+، وتم تصميم الهاتف بحواف رفيعة لزيادة مساحة الشاشة المتاحة، مما يوفر تجربة مشاهدة مرضية للمستخدمين.

ومن حيث الأداء، يعتمد إنفينيكس سمارت 5 على معالج ميدياتيك Helio A20 بتردد 1.8 جيجاهرتز، الذي يوفر أداءً سلسًا للمهام اليومية وتشغيل التطبيقات الأساسية، ويتميز الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت، مما يساعد على تنفيذ المهام بفعالية وتجنب التأخير.

أفضل موبايل Infinix لأصحاب المرتبات الضعيفة

وبالنسبة للتصوير، يحتوي إنفينيكس سمارت 5 على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل في الخلف، مما يتيح التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة المعتادة. يتضمن الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بجودة عالية.

ومن بين الميزات الأخرى التي يقدمها إنفينيكس سمارت 5، نجد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الاستخدام اليومي لفترة طويلة، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت يمكن توسيعها عنطريقة إضافة بطاقة microSD. يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم XOS المعدلة من إنفينيكس، التي توفر تجربة سلسة وميزات مخصصة للمستخدمين.

إنفينيكس Infinix إنفينيكس سمارت 5 إنفينيكس سمارت 6 Infinix Smart 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

قبل وفاتها وأولادها.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا

موضوعات متعلقة

أحدث شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 93 ألف جنيه.. اعرف مواصفاتها

بعد فشل iPhone 15.. تسريبات تكشف عن هواتف iPhone 16

بـ 3000 جنيه.. أرخص موبايل شاومي في مصر بإمكانيات جبارة

بسعر 600 جنيه.. سماعات إيربودز جديدة من Vivo بشحن يصل إلى 30 ساعة

بـ2600 جنيه فقط.. أحدث موبايل اقتصادي مش هتعرف تفرقه عن موبايلات iPhone

أقوى فلاجشيب.. خصم لن تراه مرة أخرى على أفضل هاتف رائد من شاومي

ساعات ذكية أرخص وأفضل من Apple Watch

وسائل إعلام عبرية: ماسك يتفاوض مع مسئولين إسرائيليين وأمريكيين لتزويد غزة بالإنترنت الفضائي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النائب العام ضد المتهمين بالتعدي على الأراضي الزراعية

45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا

ينتظر الأهلي أو صن داونز.. الوداد يتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

استشهاد 2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية في القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور توجع القلب .. اللحظات الأخيرة في حياة جواهر على سرير المرض

يفككون العائلات..ردة فعل مؤلمة لطفل فلسطيني وجد أخيه صدفة.. فيديو

من مرارة الأحداث.. فلسطيني يعلم ابنته الضحك أثناء سماع أصوات القصف الإسرائيلي

بالأزرق اللامع.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام

فيديو

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

قصة سيدة تلقت خبر استشهاد عائلتها في غزة بطريقة غريبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ