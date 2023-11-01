لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

يبحث عشاق الكرة المستديرة عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلى وصن داونز بث مباشر فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقي، لحسم الطرف الصاعد إلى الدور النهائى من البطولة التى انطلقت فى نسختها الأولى.

الاهلي وصنداونز

لحظة بلحظة مباراة الأهلي وصن داونز

ستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وصن داونز هي: بين سبورتس beIN SPORTS، المفتوحة، وأبوظبى الرياضية AD Sports، وأون سبورت.

تردد قناة OnTime Sports 1 HD

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسى V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

مفتوحة

تردد قناة أبوظبى الرياضية

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: رأسى V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مفتوحة

الاهلي



تشكيل الأهلي بمباراة صن داونز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي، بفوز صن داونز بهدفين دون رد.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى نهائي المسابقة أو الفوز بهدف دون رد للاحتكام إلى ركلات الترجيح.

شهد تشكيل الأهلي عودة إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم كهربا، كما تواجد أكرم توفيق أساسيًا في لقاء اليوم بعد مشاركته بديلًا في الذهاب.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.