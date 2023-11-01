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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة في فلسطين

الأزمة بغزة
الأزمة بغزة

أشاد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بالجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية.

وقال “بدر الدين” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر لها دور مهم ومقدر في القضية الفلسطينية وهو دور تاريخي، سواء عبر فترات زمنية مختلفة أو في الأزمة الراهنة.

وأضاف أن مصر خاضت عدة حروب من أجل القضية الفلسطينية، كما خاضت معركة السلام في الشرق الأوسط، لذلك فإن الدور المصري حاضر في أوقات الحرب أو السلم.

 

قطاع غزة

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة منذ بداية الأزمة الحالية في قطاع غزة لاحتواء الأزمة في فلسطين، موضحًا أن الجهود الحالية التي تقوم بها مصر تعتمد علي عدة محاور منها الدبلوماسي والإنساني والسياسي.

إكرام بدر الدين القضية الفلسطينية غزة السلام مصر

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