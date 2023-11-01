عاوزة تتمرني صح وخايفة تبقى عضلاتك زي الرجالة.. اعرفي وأنت في الجيم

تعتبر عضلات الكتف الخلفية من العضلات الهامة التي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين القوة والمظهر العام للسيدات. وبالرغم من أن الكثير من التمارين تستهدف عضلات الصدر والكتف الأمامية، إلا أن تمرين الكتف الخلفية للبنات يعتبر أمرًا مهمًا لتحقيق توازن في تطوير العضلات والوقوف بشكل صحيح.

في البداية قالت كابتن مريم أحد مدربي الجيم نحن اليوم نقوم بتمرين عضلات الكتف الخلفية للبنات وتعد ممارسة تمارين تقوية عضلات الكتف الخلفية للسيدات، من المهمة ويجب الالتزام بتقنيات صحيحة واستخدام الأوزان المناسبة،يجب أن تكون الحركات سلسة ومنتظمة، وتجنب الحمولات الزائدة التي قد تؤدي إلى إصابات، بالإضافة إلى ذلك، ينصح بتناول وجبات غذائية متوازنة ومصدر غذائي غني بالبروتين لتعزيز نمو العضلات واستعادة الطاقة وتنقسم تمرينات الكتف الخلفية الي عدة تمرينات منها.

1. السحب الأفقي بالكابل:

يعتبر السحب الأفقي بالكابل من التمارين الممتازة لتقوية عضلات الكتف الخلفية. قم بوضع الحبل الكابلي في ارتفاع الكتف وامسكه بيديك، ثم اسحب الحبل نحو جسمك باستخدام عضلات الكتف الخلفية. حاول الحفاظ على الثبات وتقومية الحركة أثناء القيام بهذا التمرين.

2. السحب العمودي بالكابل:

قم بتعديل ارتفاع الحبل الكابلي ليكون فوق رأسك، ثم اسحب الحبل نحو صدرك بواسطة عضلات الكتف الخلفية. هذا التمرين يساعد على تقوية الكتف الخلفي وتحسين الاستقامة العامة للجسم.

3. الانحناءات الجانبية للكتف:

واحدة من التمارين البسيطة والمؤثرة لتقوية عضلات الكتف الخلفية هي الانحناءات الجانبية للكتف. قم بالوقوف بوضعية مستقيمة وامسك بثقل خفيف بيد واحدة، ثم انحني جانبيًا للجانب العكس لليد المحملة بالثقل. هذا التمرين يعمل على تنشيط وتقوية عضلات الكتف الخلفية.

4. الضغطات الخلفية:

استلقِ على بطنك على مقعد مائل بزاوية 45 درجة وامسك بثقل خفيف بيديك. قم برفع الثقل نحو السقف باستخدام عضلات الكتف الخلفية وحاول الانتقال من وضعية الاستلقاء الأفقية إلى وضعية الجلوس. هذا التمرين يعمل على تقوية عضلات الكتف الخلفية ويساهم في تحسين وضعية الجسم.