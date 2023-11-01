لن نحول الضرائب للسلطة الفلسطينية.. وزير مالية الاحتلال: اقتصادنا بحالة جيدة

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن اقتصاد إسرائيل بحالة جيدة رغم الحرب على غزة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، شارك سموتريش في الإحاطة الإعلامية في مركز المراقبة المدنية مع قائد المشروع تال باشاش، زاعمًا أن "أنظمة الدولة استغرقت وقتا للتعافي والتنظيم، لكني أريد أن أعلن بشكل لا لبس فيه: جميع الأنظمة تعمل وتقدم حلا حقيقيا".

وعلى خلفية التأخير في تعيين مسؤول خاص لشؤون إعادة إعمار الحرب، قال سموتريش إن الحكومة ستعمل بشكل أفضل، وسيكون هناك المزيد من التنسيق واختصار العمليات.

وأضاف أن "الاقتصاد بالكيان الصهيوني قوي، وقد دخلنا هذه الأزمة بشكل جيد ونعرف كيف ندعم الجهود الحربية في الجبهة والمؤخرة بسخاء ولكن بمسؤولية".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه لن يحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر.

وحسب وسائل إعلام إسرائيل، أعلن الوزير سموتريش أن أموال الضرائب لن يتم تحويلها هذا الشهر إلى السلطة الفلسطينية، وذلك من بين أمور أخرى، مبررًا الأمر بأن السبب في ذلك هو إدلاء كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتصريحات مؤيدة لمذبحة يهود الجنوب، على حد زعمه.

وكتب بتسلئيل سموتريش رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن فيها أنه لن يحول إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية شهريًا.

وقال "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال وكأن شيئا لم يكن. وعليه، أود أن أعلمكم أنني وجهت وزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر. وفي الوقت المناسب، سأطلب منكم طرح هذه القضية على مناقشة عاجلة في مجلس الوزراء السياسي والأمني".