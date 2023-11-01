81 اسما.. وزارة الصحة توضح خريطة التعامل مع الجرحى الفلسطينيين| تفاصيل

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تكليفات وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أننا نوفر طواقم طبية في التخدير والرعاية الحرجة وجراحات العظام والمخ والأعصاب والعيون والأوعية الدموية، داخل مستشفيات شمال سيناء.

واسترسل: "كل مستشفى لها مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات الواردة، والأشقاء في وزارة الصحة الفلسطينية أرسلوا أسماء بـ81 مصاب في تخصصات مختلفة وبناء على التشخيص المبدئي تم تجهيز المستشفيات".



وأكمل: "بمجرد دخول الأشقاء المصابين معبر رفح، سيجرى الكشف على المرضى وتوجيههم وفقا للكشف الدقيق الذي يتم في المعبر إلى المستشفيات، متابعا: لدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين بمستويات مختلفة في مستشفيات شمال سيناء.

وأوضح أنه في حالة الاحتياج إلى الانتقال إلى المحافظات القريبة سننتقل إلى مستوى آخر حتى نصل إلى مستشفيات القاهرة الكبرى"، منوها بأننا نخطط دائما للأسوأ وتتحرك بناء على ما هو واقع، أما بالنسبة للقدرات الاستيعابية للمستشفيات فهي تزيد عن 350 و400 سرير".