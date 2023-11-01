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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب في الانخفاض  مساء تعاملات االيوم الأربعاء 1-11-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 10 أيام الماضي، شهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 400 جنيه تقريبا.

 

وسجل سعر الذهب عالميا 1978 دولار للاوقية وشهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 400 جنيه للجرام على مدار العشرة أيام الماضية.

وقال ماهر محروس احد تجار الذهب بشارع شبرا ارتفع اسعار الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الانخفاض بنسبة بسيطة لا تذكر مقارنة بالارتفاعات التي شهدها المعدن الاصفر بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 2926 وعيار 21 وصل سعره الي 2560 وعيار 18 الي 2194 جنيه.

وأشار محروس إلى  أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 70 جنيها ويمكن ان تصل 150 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.
 

400 جنيه أسعار الذهب الأسبوع الماضي الارتفاعات الذهب عيار 24 المشغولات الذهبية جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار مفاجأة في أسعار الذهب

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