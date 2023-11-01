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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع موظفة صدمتها معدة ثقيلة بطريق فرعي في مغاغة شمال المنيا

مصرع موظفه
مصرع موظفه

لقيت موظفة مصرعها صدمتها معدة ثقيلة بطريق فرعي بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا أثناء عبورها الطريق وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوفاة سيدة صدمتها إحدى المعدات الثقيلة بمركز مغاغة، وأسفر الحادث عن مصرعها في الحال وتم نقلها إلى المستشفى.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين انها موظفة في العقد الخامس من عمرها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتم نقلها إلى المستشفى المركزي وإيداعها داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بالمنيا موظفة مغاغة مصرعها

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