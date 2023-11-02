أستاذة أدب عبري: نتنياهو يستند إلى فتاوى إزهاق الأرواح والعنف

علقت ليلى أبو المجد أستاذ الدراسات التلمودية والأدب العبري بجامعة عين شمس على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت ليلى أبو المجد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" نتنياهو وجه رسالة للجيش الإسرائيلي وقال لهم عليكم أن تقتلوا الفلسطينيين لأنهم عماليق ".

وأضافت:" نتنياهو استند إلى مصدر ديني وفتاوى بالقتل والتحريض على القتل في التراث الديني اليهودي".

وتابعت ليلى أبو المجد:" حديث نتنياهو بأن الفلسطينيين والعرب هم عماليق مغالطة دينية كبرى وقد يواجه تهم بعد هذه التصريح ويذهب للمحكمة الجنائية الدولية لانه يستند إلى مغالطة دينية ".