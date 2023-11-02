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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. فتح باب الالتماسات أمام طلاب الدراسات العليا بـ«حقوق عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر لعام 2023، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2/11/2023 وحتي يوم الإثنين الموافق 6/11/2023.

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كلية الحقوق بجامعة عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الالتماسات تقدم إلكترونيًا خلال أيام الإجازات الرسمية، وسيتم فحصها.

وأشارت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إلي أن إعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2023 قبل بدء الامتحانات الشفوية.

وكان قد أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، نتائج إمتحانات دور أكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الآتية:
١- الشريعة الإسلامية
٢- العلوم الاقتصادية
٣- القانون الدولي
٤- العلاقات الدولية
٥- القانون المدني
٦- القانون الإجرائي
وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على
1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق
*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة و صغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن ٨ حروف.
3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات. 
4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.
5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

التقديم في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تتيح الكلية للدارسين الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل الالتحاق بالدبلومات الآتية:

١- دبلوم القانون الخاص

٢- دبلوم القانون العام

٣- دبلوم القانون التجارة الدولية

٤- دبلوم العلوم الإدارية

٥- دبلوم القانون المدني

٦- دبلوم القانون الجنائي

٧- دبلوم الشريعة الإسلامية

٨- دبلوم العلوم الاقتصادية

٩- دبلوم القانون الاجرائي

١٠- دبلوم العلاقات الدولية

١١- دبلوم القانون الدولي

ويعتبر الدارس حاصل على درجة الماجستير في الحقوق بالحصول على دبلومين يكون أحدهما دبلوم القانون العام أو دبلوم القانون الخاص.

وعقدت جمعية المسالك البولية المصرية مؤتمرها السنوى ال 57 ، في الفترة من 30 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023 بالقاهرة.

وأقيم علي هامش المؤتمر ندوة عن " مستقبل زراعة الكلى فى مصر من متبرعين حديثى الوفاة " برئاسة   الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، فضيلة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ،ومفتي الجمهورية السابق ، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ،  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس السابق ،  الدكتور أحمد شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة الأسبق ، النائب الدكتور علي مهران ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، وأدار الجلسة  الدكتور هشام حمودة أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط وعضو اللجنه العليا لزراعه الكلى.

وذلك بحضور الدكتور حسن أبو العينين أستاذ المسالك البولية بجامعة المنصورة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لجراحى المسالك البولية والتناسلية ، الدكتور. شريف مراد، أستاذ المسالك البولية بجامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية ،الدكتور. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق ، الدكتور حسن شاكر رئيس قسم المسالك البوليه بطب عين شمس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين .

أوضح  الدكتور محمد عوض تاج الدين تجربة زراعة الأعضاء بصفه عامة فى مصر والتدرج في وضع القوانين المنظمة لها، لافتا إلي أن جزءا كبيرا من مشكلة زرع الأعضاء تتعلق بالجانب العاطفي والنفسي لأسرة الشخص الذي يعانى من Brain stem death ( موت جذع المخ )  ،إلى جانب وجود بعض الجدل بين أعضاء المجتمع الطبى علي مستوى العالم حول هذا الأمر.

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