مصرع موظف أسفل عجلات سيارة ملاكي في سوهاج

لقي موظف في نهاية العقد الرابع من العُمر، حتفه؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي به، على طريق "سوهاج- أسيوط"، دائرة مركز شرطة سوهاج؛ ما ألفظه أنفاسه الأخيرة مُتأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بموظف على طريق "سوهاج- أسيوط"، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو (محمود م.ح.م- 30 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، اصطدمت بالمدعو (محمود م.م.م- 38 سنة- موظف- ويقيم بذات الناحية)، وذلك حال عبوره الطريق؛ ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم.

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو "علي م.م.م- 38 سنة- كهربائي- ويقيم بذات الناحية"، قررا بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في وفاة شقيقه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.