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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هشغلك براتب خيالي.. 150 ألف جنيه.. ضبط مستريح التوظيف في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط موظف في بداية العقد السادس من العُمر؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق من شخص، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح س.ع.ع- 43 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة مركز المراغة).

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يتضمن البلاغ تضرره من المدعو (عصمت م.ع.ع- 53 سنة- موظف- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منه على مبالغ مالية بلغت جملتها 150 ألف جنيهًا، بزعم مقدرته على توظيفه إلا أنه لم يف بوعده ولم يرد تلك المبالغ المالية.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي لصاحبه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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