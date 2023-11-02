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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر معمرة بالفيوم تستغيث برئيس الوزراء: التامينات الاجتماعية قطعت معاشي

الارملة المريضة العجوز
الارملة المريضة العجوز التى قطعوا عنها المعاش منذ 7 اشهر

تعيش الأرملة عطيات محمد بيومي، التي تبلغ من العمر  (93 سنة ) والتى تعتبر أكبر معمرة في محافظة الفيوم، بدون أي مأوى منذ 6 أشهر وبالتحديد منذ قيام الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بالقاهرة ، بوقف صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى الذى كان يعمل فى محكمة الفيوم الابتدائية  التابعة لوزارة العدل منذ شهر مايو 2023 وحتى الآن.

وبالرغم من قيام أسرة السيدة العجوز المريضة، بتحديث البيانات المطلوبه منها من قبل  المسئولين عن مكتب التامينات الاجتماعية  الكائن بعمارة العرايس  شارع أمين سامى المتفرع  من ش القصر العينى ، وقيام احدى موظفات المكتب بالاتصال تليفونيا  بالسيدة صاحبة المعاش للتاكد من انها على قيد الحياة ، إلا أن المسئولين بالمكتب الذى يرأسه أ. عدلى فرج لم يرسلوا  مستحقات السيدة العجوز المتاخرة والمستحقة منذ  شهر مايو الماضى  بمعدل 7 أشهر مستحقات معاش.

وتعيش السيدة المريضة  على فراش المرض لاتجد اى مبالغ لشراء الادوية حيث انها مريضة بأمراض مزمنة وتقيم فى شقة سكنية مؤجرة ، معرضة للطرد لعدم سداد الايجار منذ 7 أشهر ، بالاضافة الى انها لاتجد اى  اموال لشراء طعامها اليومى  ، والملف التأمينى الخاص بالسيدة الارملة العجوز يحمل رقم 1212/90.

 

تستغيث السيدة المسنه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  بالتحقيق فى هذه الواقعة ، وسرعة صرف معاش اكبر معمرة  بالفيوم المتوقف من شهر مايو 2023 وحتى تاريخه .

 

 

 

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