محافظ الفيوم يؤكد ضرورة التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إزالة أحد التعديات بالبناء المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، من خلال البث المباشر على شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواررئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال رصد بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بناحية قرية زاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 260 مترًا مربعًا، على ضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس، مع عدم السماح بأي حالة من حالات التعدي، وإزالتها والتعامل معها على الفور.



ووجه الأنصاري، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالتواصل اليومي مع غرف العمليات الفرعية؛ لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة.

كان محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا موسعًا صباح اليوم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة جميع الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء.