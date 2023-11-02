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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة سلاح جديد في حرب غزة

نظام الدفاع الجوي
نظام الدفاع الجوي آرو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن استخدام نظام الدفاع الجوي "آرو"، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الصراع مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إنه استخدم نظام الدفاع الجوي آرو لإسقاط صاروخ أرض - أرض فوق البحر الأحمر كان قادما باتجاه إسرائيل.

وأشار بيان جيش الاحتلال، إلى أن طائرات الحربية الإسرائيلية أجرت استنفارا عقب رصد تهديد جوي قادم من منطقة البحر الأحمر، حيث تم اعتراض أهداف معادية حلقت في المنطقة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه تم اعتراض جميع التهديدات الجوية خارج الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم رصد أي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات.

وأعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن والمدعومين من إيران، مسئوليتهم عن الهجوم بطائرة بدون طيار على مدينة إيلات الخاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، إطلاق مسيرات نحو كيان الاحتلال، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار، بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

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