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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالشيوخ: فتح معبر رفح إنعكاس لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

النائب معتز صفوت
النائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ ، عن محافظة المنيا ،أن إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لإدخال المصابين والجرحي الفلسطينين وإجلاء الرعايا الأجانب تعكس الدور المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية.

 وتابع "معتز" أن ما تقوم به قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشم  ضد الشعب الفلسطيني الأعزل هي حرب إبادة جماعية ، وفتح المعبر إستكمالاً للدور الإنساني فيما يتعرض له الفلسطينين.


واكد" معتز"  في تصريحات صحفية له اليوم أن مصر منذ اليوم للأزمة وهي تسعي مع كافة الأطراف الدولية المؤثرة من تهدئه الأوضاع وضرورة حل الأزمة حتي لا تتفاقم الاوضاع في ظل تواتر الاحداث وتأثير ذلك علي المنطقة مشيراًأن مصر منذ إندلاع  رفضت خروج الأجانب من خلال معبر رفح قبل دخول مساعدات واليوم هذا الأمر يؤكد نجاح الدبلوماسية وفرض إرادة الدولة المصرية فى هذا الأمر، خاصة وأن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والشعب المصرى بمختلف طوائفه.


وأضاف"عضو الشيوخ"  أن الدعم الإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في فلسطين ليس بجديد على الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرا في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيا لنقل مصابي وجرحى فلسطين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

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