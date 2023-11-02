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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب صيدلة حلوان يزورون مستشفى 57357 للتعرف على آليات العمل به

طلاب كلية الصيدلة
طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان فى مستشفى سرطان الأطفال 57375

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية، زيارة علمية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور، عميد الكلية، والدكتورة سحر عبد المحسن، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة لجهات العمل التي تستقبل تدريب الطلاب والخريجين، للتعرف على طبيعة العمل بها والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

ويُعد مستشفى سرطان الأطفال 57357 من المستشفيات الرائدة في مجال علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم.

وتتيح هذه الزيارة للطلبة فرصة التعرف على آليات العمل داخل المستشفى ودور الصيدلي فيه، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الرعاية الصيدلية للأطفال المرضى.
 

زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357 3
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357 3
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357 2
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357 2
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357 1
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357 1
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357
زيارة طلاب كلية الصيدلة جامعة حلوان لمستشفى سرطان الأطفال 57357
كلية الصيدلة جامعة حلوان مستشفي سرطان الاطفال 57357 الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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