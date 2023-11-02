اليوم.. جامعة حلوان تتابع التسجيل بمسابقة بحثية فنية لبناء الوعي للأجيال الجديدة

أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

وقالت جامعة حلوان، إن المسابقة تتكون من مستويين؛ الأول للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ويكون موضوع البحث متمثل فى رؤية مختصرة في إطار محدد لإعداد قوي الدولة الشاملة لمجابهة الأزمات المحلية والإقليمية والدولية في ظل عدم الاستقرار العالمي الراهن مع الاستفادة من نتائج حرب أكتوبر في المجالات (السياسية - الاقتصادية - العسكرية - الإعلامية) لدعم بعض ملامح الرؤية المقترحة، بحيث يكون عدد صفحات البحث من 80 - 120 صفحة.



و اوضحت جامعة حلوان انه علي الرغبين بالاشتراك بالمسابقة بالتسجيل بادارات رعاية الشباب بالكليات في اسرع وقت .

و قد وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع معهد بحوث البترول سيسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة واستحداث تخصصات بحثية جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

كما أشار رئيس جامعة حلوان إلي أن الجامعة تُعد مؤسسة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والفنون، وتمتلك قدرات بحثية وتكنولوجية متميزة بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة علميًا وبحثيًا.



وأضاف أن جامعة حلوان تُعتبر مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية في مجالي التربية والعلوم، حيث تسعى الجامعة باستمرار لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تطوره.

في حين أشار الدكتور محمود رمزي إلى أن التعاون مع جامعة حلوان سيوفر فرصاً للباحثين لتطبيق أبحاثهم واستثمار نتائجها عمليًا.

كما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا لإتمام هذا البروتوكول الذي يركز على توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب بكليات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل معهد بحوث البترول، كما يهدف البروتوكول إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة من خلال حاضنات جامعة حلوان، وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة فى كلية التربية الرياضية بالهرم، واستقبله الدكتور وليد عبد الرازق عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة، حث الدكتور قنديل على ضرورة سرعة إشهار نادي جامعة حلوان، والذي يسهم فى تبني الفرق الرياضية، كما أكد على أهمية التعليم التبادلي، وفي ضوء اهتمام الدولة بالرياضة، طالب بسرعة إطلاق مشروع "دراجة لكل طالب" بكليات التربية الرياضية.

وخلال الزيارة أكد رئيس جامعة حلوان على أهمية تسويق الجامعة من خلال عمل برامج جديدة تواكب سوق العمل لجذب الطلاب الوافدين مع ضرورة إدخال الشق التكنولوجي بالتدريس وعمل شراكات دولية، كما تحدث عن منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، وذلك لعمل جامعة افتراضية أونلاين مرتبطة ببنك المعرفة المصري، كما تسعى الجامعة لعمل تطبيق للطالب يستطيع من خلاله الاستفادة بالخدمات الأكاديمية وكذلك الترفيهية.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تسعى للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تبني أحدث التقنيات وبناء شراكات ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والدولي.

كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أيضًا كلية الفنون التطبيقية، وكان فى استقباله الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ووكلاء الكلية، حيث قام بجولة شملت معامل وورش الكلية وقاعات التدريس، لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال زيارته للكلية، حث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال كل الورش الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما شدد على أهمية طباعة جميع الرسائل العلمية وأبحاث الترقية بمطابع الكلية، تمهيدا لتولي الكلية كافة مطبوعات الجامعة.

وأكد أن الجامعة تسعى لدعم الكليات التطبيقية وتطوير منظومتها، لمواكبة التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل من المهارات، من خلال تجهيز المعامل وتفعيل الشراكات مع الصناعة.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولات التفقد، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، أمناء الجامعة المساعدين، الاستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.