منصة مصر للتعليم: مدارس القرية الكونية نموذج للشراكة المرنة بين القطاعين العام والخاص

قال أحمد وهبة الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، إنه كان هناك حلم و رؤية لتقديم نموذج تعليمي، يعالج التحديات التي يواجهها التعليم في مصر، و يراعي البعد المجتمعي، لولي الأمر المصري، خاصة في الطبقة المتوسطة، و تقديم رواتب تنافسية للعاملين في المدارس.

الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم:البدء بالمنهج المصري مدعوماً بطرق تدريس أجنبية



وأضاف أحمد وهبة خلال كلمته في أفتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، أنه لكي يتم الوصول إلى القوة و الجودة في الخدمة التعليمية، هناك عدة عناصر، منها:إيجاد الشريك المناسب، لافتاً إلى أن نموذج الشراكة بين بين القطاع العام و القطاع الخاص في مشروع مدارس القرية الكونية، قائم على المرونة و الواقعية.

وتابع:"المشروع ده تم إقامته في أقل من عام، وهذا يعد رقماً قياسياً، و تم البدء بالمنهج المصري، و دعمناه بطرق تدريس أجنبية و عالمية، بالإضافة إلى المراكز المهنية"