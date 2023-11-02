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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منصة مصر للتعليم: مدارس القرية الكونية نموذج للشراكة المرنة بين القطاعين العام والخاص

أحمد وهبي الرئيس
أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم

قال أحمد وهبة الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، إنه كان هناك حلم و رؤية لتقديم نموذج تعليمي، يعالج التحديات التي يواجهها التعليم في مصر، و يراعي البعد المجتمعي، لولي الأمر المصري، خاصة في الطبقة المتوسطة، و تقديم رواتب تنافسية للعاملين في المدارس.

 الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم:البدء بالمنهج المصري مدعوماً بطرق تدريس أجنبية


وأضاف أحمد وهبة خلال كلمته في أفتتاح مجمع مدارس القرية الكونية، أنه لكي يتم الوصول إلى القوة و الجودة في الخدمة التعليمية، هناك عدة عناصر، منها:إيجاد الشريك المناسب، لافتاً إلى أن نموذج الشراكة بين بين القطاع العام و القطاع الخاص في مشروع مدارس القرية الكونية، قائم على المرونة و الواقعية.

 

وتابع:"المشروع ده تم إقامته في أقل من عام، وهذا يعد رقماً قياسياً، و تم البدء بالمنهج المصري، و دعمناه بطرق تدريس أجنبية و عالمية، بالإضافة إلى المراكز المهنية"

مصر المدارس مدارس القرية الكونية المراكز المهنية القطاع العام القطاع الخاص

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