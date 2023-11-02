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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: رفع الاستعدادات بجميع المستشفيات لاستقبال المصابين من قطاع غزة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار اليوم /الخميس/ رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات وخاصة بشمال سيناء في إطار استقبال المصابين من قطاع غزة ؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصحة.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ، في مداخلة لبرنامج (صباح الخير يا مصر)، إن وزارة الصحة أعدت خطة لتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين وذلك من خلال التأكد من جاهزية الأطقم الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفيات لاستقبال المصابين ، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والاهتمام بقطاع الطبي الوقائي بتوفير اللقاحات .. لافتا إلى أنه تم تقديم تطعيمات لـ 69 طفلا من العابرين من حاملي الجنسيات الأجنبية منها تطعيمات شلل الأطفال والحصبة.


وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد استقبلت كشف وزارة الصحة الفلسطينية بـ81 من المصابين بقطاع غزة وتشخيص حالتهم، حيث استقبلت هيئة الإسعاف 46 منهم أمس الأربعاء وتم الكشف عليهم وتوجيههم للمستشفيات في شمال سيناء .. لافتا إلى أن الحالات الصحية التي وصلت من قطاع غزة غاية في الصعوبة ، وتحتاج إلى مهارات مرتفعة جدا للتعامل معها، وهو ما حرصت عليه وزارة الصحة من خلال كوادر طبية تستقبل المصابين في المعبر أو المستشفيات من تخصصات مختلفة والاستعانة بأساتذة الجامعات وكبار الاستشاريين والكفاءات الطبية المتخصصة في مثل تلك الإصابات.


وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة تلقت طلبات كثيرة من الأطباء والطواقم الطبية والصحية منذ بداية الأزمة للمشاركة في علاج المصابين ، وبعد دخولهم زادت تلك الطلبات رغبة في الدعم والمساعدة.

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