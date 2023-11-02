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رئيس التحرير
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أخبار العالم

نسرين نجاتى: الذكاء الاصطناعى والطباعة الثلاثية الأبعاد ركيزتا مستقبل التصنيع

الدكتورة نسرين نجاتي
الدكتورة نسرين نجاتي

أكدت الدكتورة نسرين نجاتي، رئيس لجنة التحول الرقمي باتحاد المستثمرات العرب، أن التطور التكنولوجى هو أساس نجاح أى عمل فى العصر الحالى، لذا فإن لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمى بالإتحاد تهدف لتقديم الدعم لمبادرات رفع الوعى لدى المجتمع والقطاع الصناعى على وجه الخصوص بمتطلبات التحول الرقمى وأهمية الاستثمارفى التقنيات الرقمية والعائد منها.

وقالت “نجاتي”، خلال كلمتها في جلسة التحول الرقمى، في أعمال الدورة 26 لمؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، إن الاتحاد كيان كبير وقوي وتشعر بالفخر بالانتماء له لجهود رئيسته الدائمة فى خلق فرص التعاون بين المستثمرين على المستويين المحلى والدولى من أجل إنشاء تكتلات اقتصادية قوية وناجحة.

وأكدت أن العالم يعيش الآن عصر الثورة الصناعية الرابعة، ويتزايد انتشار الذكاء الاصطناعى والدمج للأنظمة الإلكترونية فى عملية التصنيع. 

وأضافت أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى معظم القطاعات الصناعية لزيادة الإنتاج والإيرادات وتقليل وقت عملية التصنيع والهادر منها، حيث  شهد التصنيع ارتفاعًا ملحوظا فى الاستخدام، وهو العمود الفقري للعديد من المجالات الرئيسية، مثل قطاع السيارات وصناعة الطيران والبناء المستدام وغيرها.

وأوضحت أن تطبيق الذكاء الاصطناعى (AI) فى الطباعة ثلاثية الأبعاد أصبح هو محور البحث فى جميع أنحاء العالم، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى الطباعة ثلاثية الأبعاد مع دمج الذكاء الاصطناعى فى الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع حدوث تحول هائل فى كيفية تعامل الشركات مع عمليات التصنيع من خلال تطوير مراحل الإنتاج إلى التوزيع، بل يمكن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى تعزيز سلسلة التوريد بأكملها، كما أن القدرة على جعل التصنيع عملية آلية رقمية سيقلل أيضًا من احتمالية حدوث أخطاء بشرية، وهى مشكلة مهمة فى الإنتاج.

وأشارت إلى أن لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمى بالاتحاد وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية تعقد ندوات تعريفية وتنفيذ مجموعة برامج تدريبية للطلبة والخريجين للتدريب العملى على الطباعة الثلاثية الأبعاد، وكيفية عمل مشروعات منها تساعد فى الزيادة الإنتاجية للسوق المحلية وتوفير العملة الأجنبيه وتقليل الاستيراد، خاصة فى مجال قطع الغيار، ما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة تحت مفهوم ريادة الأعمال الرقمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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