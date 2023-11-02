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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي يشارك في اجتماع مجلس الأمناء بصفته ممثلا للعالم العربي بـ جيبوتي

المحرصاوي
المحرصاوي

يشارك أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي - الدورة الخامسة عشرة، والجمعية العمومية بجيبوتي.

اجتماع مجلس الأمناء والجمعية العمومية للندوة العالمية للشباب الإسلامي

يعقد الاجتماع على مدار يومين بدولة جيبوتي أيام الخميس والجمعة ٣،٢ نوفمبر ٢٠٢٢م.

ويشارك الدكتور محمد المحرصاوي، في الاجتماع بصفته ممثلا للعالم العربي.

ومن المتوقع أن يتابع الاجتماع قرارات مجلس الأمناء، وتقارير المكاتب الفرعية والمراسلين، كما يناقش برنامج العمل في الفترة القادمة، وغير ذلك من الموضوعات المهمة، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للندوة العالمية هي هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شئون الشباب المسلم وتعمل على تقويم فكره وسلوكه، وتتبنى قضاياه وتعمل على ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل إلى جانب الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتوجيه جهودهم لخدمة مجتمعاتهم.

دورة الإسعافات الأولية ضمن مشروع سفراء الأزهر

إقبال كبير على معرض الكتاب بـ مركزية جامعة الأزهر

دورة الإسعافات الأولية ضمن مشروع سفراء الأزهر 

عقدت اليوم، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، بمشاركة نحو ٧٠ متدربا، من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالحضور المباشر، وذلك في إطار مشروع «سفراء الأزهر» الذي يقدم برامج ودورات تدريبية متخصصة في كافة المجالات لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل، وحثهم للعمل بجد والاستفادة من كل الخبرات التي يقدمها مشروع «سفراء الأزهر» حتى يكونوا على استعداد لخوض معترك الحياة والنجاح فيها.

أوضحت أ.د سوسن جابر محمد السعداوي - أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، أن الطرق الصحيحة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية تساعد الطلاب على الفهم والإلمام بكافة طرق التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تصرف عاجل وسريع لحين وصول الطاقم الطبي أو نقل المصاب إلى المستشفى من خلال صور توضيحية وفيديوهات تم عرضها خلال المحاضرة، وناقشت من خلالها المتدربين لمعرفة مدى الاستفادة من هذه الدورة.

كما بينت د. فاطمة الزهراء رشدي القمري - مدرس التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، أن الهدف من هذه الدورة التأكيد على أهمية تعلم كل فرد مهارات الإسعافات الأولية بغض النظر عن المستوى التعليمي والثقافي أو حتى الشريحة العمرية تحسبا للحالات المفاجئة التي تحدث أمامنا كأفراد، وتكون حياة الناس مرهونة بمساعدتنا لهم، وعلينا حسن التصرف في ذلك الوقت بشكل سليم لمساعدة المصابين لمنع حدوث الوفاة أو المضاعفات ولا يغني عن دور الطبيب، فضلا عن الالتزام في العملية التعليمية لتلك المهارات بجعل الإنسان لديه كامل الثقة في التعامل مع مختلف الحالات وتكون لديه السيطرة وتمالك الذات وبمقدوره تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصاب مما يخفف أعراض التوتر والقلق على صحته وسلامته.

المحرصاوي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر العالمية للشباب الإسلامي الجمعية العمومية بجيبوتي

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