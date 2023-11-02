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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دورة الإسعافات الأولية ضمن مشروع سفراء الأزهر

سفراء الأزهر
سفراء الأزهر

عقدت اليوم، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية للإسعافات الأولية، بمشاركة نحو ٧٠ متدرب، من طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالحضور المباشر، وذلك في إطار مشروع «سفراء الأزهر» الذي يقدم برامج ودورات تدريبية متخصصة في كافة المجالات لتأهيل شباب الأزهر لسوق العمل، وحثهم للعمل بجد والاستفادة من كل الخبرات التي يقدمها مشروع «سفراء الأزهر» حتى يكونوا على استعداد لخوض معترك الحياة والنجاح فيها.

دورة «الإسعافات الأولية» ضمن مشروع «سفراء الأزهر» 

أوضحت أ.د سوسن جابر محمد السعداوي - أستاذ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، أن الطرق الصحيحة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية تساعد الطلاب على الفهم والإلمام بكافة طرق التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تصرف عاجل وسريع لحين وصول الطاقم الطبي أو نقل المصاب إلى المستشفى من خلال صور توضيحية وفيديوهات تم عرضها خلال المحاضرة، وناقشت من خلالها المتدربين لمعرفة مدى الاستفادة من هذه الدورة.

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كما بينت فاطمة الزهراء رشدي القمري - مدرس التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، أن الهدف من هذه الدورة التأكيد على أهمية تعلم كل فرد مهارات الإسعافات الأولية بغض النظر عن المستوى التعليمي والثقافي أو حتى الشريحة العمرية تحسبا للحالات المفاجئة التي تحدث أمامنا كأفراد، وتكون حياة الناس مرهونة بمساعدتنا لهم، وعلينا حسن التصرف في ذلك الوقت بشكل سليم لمساعدة المصابين لمنع حدوث الوفاة أو المضاعفات ولا يغني عن دور الطبيب، فضلا عن الالتزام في العملية التعليمية لتلك المهارات بجعل الإنسان لديه كامل الثقة في التعامل مع مختلف الحالات وتكون لديه السيطرة وتمالك الذات وبمقدوره تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصاب مما يخفف أعراض التوتر والقلق على صحته وسلامته.

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