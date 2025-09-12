قانون المهن الطبية الجديد ..40% النسبة المقررة لنوبتجيات التمريض الفني

في خطوة جديدة لدعم الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المالية، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات مهمة على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر عام 2014.

جاءت الفئات الفنية للتمريض في صدارة القوى الطبية المقررة لها نسب أعلى من النوبتجيات، حيث حدد القانون نسبة تصل إلى 40%، تأكيدًا على أهمية وجودهم الدائم لتأمين تقديم الرعاية الصحية للمرضى على مدار الساعة.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أن يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

مادة (15/ فقرة ثانية):

ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين. و (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، و(40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.