بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

أثارت البلوجر هدير عبد الرازق جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، حيث تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، وأصبحت حديث الجمهور.

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

وتداول رواد السوشيال ميديا صور هدير عبد الرازق بالحجاب، وسط حالة من الانقسام بين متابعين أشادوا بإطلالتها المحتشمة واعتبروها خطوة إيجابية، فيما رأى آخرون أنها قد تكون مجرد جلسة تصوير أو دور فني جديد تظهر فيها.

والجدير بالذكر أن هدير عبد الرازق كانت قد شاركت في عدد من الأعمال الفنية المميزة التي لاقت إعجاب الجمهور، ما جعل ظهورها الأخير بالحجاب يثير اهتمام متابعيها بشكل كبير.

وتصدرت صور هدير عبد الرازق بالحجاب قائمة الأكثر تداولاً، وهو ما يعكس حالة الفضول لدى جمهورها لمعرفة حقيقة ارتدائها الحجاب بشكل دائم أم أنها مجرد جلسة تصوير عابرة.

