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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

حركة حماس
حركة حماس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن حركة المقاومة الفلسطينية  “حماس”، ترسل رسائل لعائلات الرهائن لممارسة ضغوط على حكومة إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن المفاوضات بوساطة قطر مستمرة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن “وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيحث إسرائيل على قبول هدن مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات”.

ولفتت إلي أن "إدارة بايدن لا تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار سيفيد حماس”.

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وكانت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أفادت نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أقنع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف قصف منطقة في غزة مؤقتا للسماح بنقل رهينتين أمريكيتين.

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