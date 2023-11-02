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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير جميع أنفاق غزة.. تصريحات استفزازية من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل لديها حلول فريدة للوصول إلى كل الأنفاق وتفكيكها تحت الأرض.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: "لدينا حلول فريدة للوصول إلى كل الأنفاق وتفكيكها تحت الأرض.. نحن مستعدون للقيام بذلك، ونعمل على تعزيز الحلول الثورية لتدمير الأنفاق في قطاع غزة”.

وأضاف: “سوف نصل إلى جميع الأماكن وبعد ذلك سيكون أمام حماس خياران.. إما الموت في النفق أو الصعود.. ليس هناك خيار ثالث، إنه الخيار الوحيد وهذه هي الطريقة التي نعمل بها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني جانتس، إن حرب إسرائيل الحالية ضد حماس في غزة هي الأكثر “تعقيدًا” على الإطلاق، وتتسبب في خسائر فادحة.

وقال عضو مجلس الوزراء الحربي من المقر العسكري في تل أبيب: “إنها حرب أكثر تعقيدًا مما عرفناه من قبل.. كما هو الحال في كل معركة، هناك تحديات”.

وأضاف: “نحن نتقدم من هاوية المأساة إلى النصر.. الوحدة الداخلية الإسرائيلية ستساعد في تحقيق النجاح العسكري”.

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وفي وقت سابق، قال جانتس، بعد تأكيد مقتل عدد جنود من قوات جيش الاحتلال،: “إنه صباح صعب على إسرائيل.. ثمن الحرب باهظ ومؤلم”.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال جانتس: “حتى الآن، يواصل مقاتلو الجيش الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف.. سننتصر".

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