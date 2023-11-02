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جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار .. قنديل: نعمل علي توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب 

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

  • جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الابتكار
  • السيد قنديل : نعمل علي تقديم  برامج  مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع
  • جامعة حلوان : نعمل علي توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب  

 

 

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات المحلية و الدولية و الوزارات المختلفة و المراكز البحثية   لتدريب و تأهيل الطلاب و الباحثين علي سوق العمل و تطورات العصر و متطلباته حرصا على تطوير العملية التعليمة و البحثية و تقديم افضل الخدمات لطلابها لاعداد اجيال قادرة على مواجهة تحديات و متطلبات سوق العمل . 

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات انها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية  حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر الجهود  فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الطلاب و الشركات المختلفة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

و تابع  الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا علي عقد بروتوكولات التعاون مع الشركات و المراكز البحثية  حرصا علي توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب  بكافة الكليات خاصة طلاب كليات القطاعات العلمية ،للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل المعاهد البحثية وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية للطلاب ، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

وقد وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.

 

وأكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع معهد بحوث البترول سيسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة واستحداث تخصصات بحثية جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

 

كما أشار رئيس جامعة حلوان إلي أن الجامعة تُعد مؤسسة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والفنون، وتمتلك قدرات بحثية وتكنولوجية متميزة بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة علميًا وبحثيًا.
 

وأضاف أن جامعة حلوان تُعتبر مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية في مجالي التربية والعلوم، حيث تسعى الجامعة باستمرار لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تطوره.

 

في حين أشار الدكتور محمود رمزي إلى أن التعاون مع جامعة حلوان سيوفر فرصاً للباحثين لتطبيق أبحاثهم واستثمار نتائجها عمليًا.

 

كما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا لإتمام هذا البروتوكول ، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل معهد بحوث البترول، كما يهدف البروتوكول إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة من خلال حاضنات جامعة حلوان، وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية لهم

 

كما وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان مذكرة تعاون بين شركة سليمة جولد للذهب والمجوهرات ويمثلها السيد محمد السعيد يوسف عبد العال سليمة، رئيس مجلس الادارة ورئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات و جامعة حلوان، ويمثلها الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وتشمل مذكرة التعاون تبادل الخبرات وتدريب الطلاب وتشغيل خريجين القسم.

كما تم بالفعل اختيار عدد 3 طلاب للعمل بالمصنع بقسم التصميم واشراف الإنتاج.

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