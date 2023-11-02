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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بملامح هادئة ومكياج ناعم.. زوجة لاعب الزمالك السابق تخطف الأنظار

زوجة الغندور
زوجة الغندور

تألقت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت دينا سليم بإطلالة كلاسيكية جذابة ووضعت بعض اللمسات من المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره زد، غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

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