عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة حياة كريمة تواصل استقبال طلاب المدارس للمشاركة في مبادرة "من إنسان لإنسان"

حياة كريمة
حياة كريمة

تواصل مؤسسة حياة كريمة استقبالها لطلاب المدارس لمشاركتهم في مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تجهيز المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة. يأتي ذلك تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة. واستعدادًا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.
وقد استقبلت المؤسسة في اليوم الأول من إطلاق المبادرة عددًا من الطلاب المدارس بكافة أنواعها (الحكومية والخاصة والدولية)، ويستمر ذلك بشكل يومي في مقرها الرئيسي لمشاركة الطلاب في عمليات التجهيز مع متطوعي المؤسسة، الذين بدورهم تقدموا للتطوع بمؤسسة حياة كريمة نيابة عن مدارسهم، فضلًا عن قيام عدد من الطلاب بتقديم التبرعات لأهالي فلسطين.
وتقوم المبادرة على مخاطبة مختلف المراحل العمرية والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيًا- ماديًا- معنويًا)، بالإضافة إلى تركيز المبادرة على التوعية الثقافية من خلال سردية "الحكاية"، والتي تعتمد على قوة الكلمة والتجربة الفعلية والحياة على أرض الواقع للفئات العمرية المختلفة للطلاب (ابتدائي- إعدادي- ثانوي- شباب الجامعات)، بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.
تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من شعار المؤسسة نفسها حياة كريمة "من إنسان لإنسان" وتعزيزًا على دورها في كافة أنشطتها التنموية المحلية منها والدولية، حيث ترتكز المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين، وتأتي تحت شعار "من طفل لطفل" بهدف رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مر التاريخ.
الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة توجه كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية بشتى الطرق الممكنة، وبمشاركة جميع فئات المجتمع المصري، وخاصة طلاب المدارس والجامعات، وذلك انطلاقًا من دورها التنموي والمجتمعي ومن أجل إعلاء قيم المشاركة والتطوع بين الشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

ترشيحاتنا

الضفة الغربية .. جرافات إسرائيلية تدمر منازل عمرها 200 عام

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ