جيش الاحتلال يعلن موقفه من وقف إطلاق النار.. ويكشف عن حصيلة موتاه

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، أن 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلات 335 جنديا بأنهم قتلوا”.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال هاجاري، إن الجيش الإسرائيلي حاصر مدينة غزة، مشيرا إلي أن “الجهود المبذولة لتطويق مدينة غزة قد اكتملت”.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “الجنود يهاجمون مواقع حماس الأمامية ومقراتها والبنية التحتية التابعة لها في غزة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أن القوات البرية قتلت حوالي 130 شخصا من قوات المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية.

وأضاف أن “القوات تواصل شن معارك شرسة ضد حماس، بينما تقوم بالعثور على الأسلحة وتدمير البنية التحتية للحركة”.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: “خلال المعارك المسلحة التي أجرتها قواتنا، تم القضاء على حوالي 130 شخصا”.