رضا حجازي : خريجو التعليم الفني "مش عمال" و"بيشتغلوا برة"

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحكومة المصرية مهتمة بالترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته التي ألقاها على هامش توقيع بروتوكول تدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج : أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على عدة محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، وهي الأمن القومي والانتماء والولاء والتشغيل للخريجين .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت للأفضل ، بدليل أن هناك قوائم انتظار للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية .

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم للعمل قبل انتهاء فترة دراستهم ، كما أنه أصبح لهم مسار آخر فى التعليم الجامعي ، ويحققون التفوق المطلوب دائماً لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن معظم المتفوقين الحاصلين على المجاميع العالية في الشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني ، وهو ما يؤكد الاقبال المتزايد على التعليم الفني في مصر بعد تطويره .



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد من إعداد الطلاب ليكونوا متميزين حتى يتمكنوا من إيجاد مكان لهم في سوق العمل الدولي والمحلي .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن خريج مدارس التعليم الفني هم فنيون وليسوا عمالا، ويتم توفير فرص لهم فى فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، وأضاف : لدينا فرصة ليكون الشباب قادرين على المنافسة العالمية والمحلية.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحاته اليوم ، إلى أن هناك عددا من خريجي المدارس الفنية يصل عددهم لقرابة 500 طالب سافروا للعمل خارج مصر .

وكانت قد بدأت منذ قليل ، فعاليات توقيع البروتوكول اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى شركات تنمية مهارات التميز ، بهدف تدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج.

يأتي ذلك بحضور عدد من قيادات التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم على رأسهم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني .

محمد مجاهد: القيادة السياسية المصرية تشجعنا على تطوير التعليم الفني

وخلال كلمته .. قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن تطوير التعليم الفني حظي بأهمية كبيرة منذ 2018 .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه تم تقييم حالة التعليم الفني من خبراء البنك الدولي في عام 2012، والنتيجة كانت غير طيبة أو جيدة ، حيث تبين وقتها أن الاهتمام كان بعدد الخريجين وليست بجودة المخرج ، وكان الخريجين وقتها يواجهون صعوبة فى الالتحاق بسوق العمل .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه في عام 2018 تم وضع خطة لتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال استحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، التي وصل عددها الآن إلى 70 مدرسة على مستوى الجمهورية ، كما تم تغيير 230 منهج من مناهج التعليم الفنى لتقوم على الجدارات حتى يتقن الطالب المهارات التى تؤهله لسوق العمل ، وتم تطبيق المناهج المطورة فى 1300 مدرسة ، وستصل في عام 2025 لجميع مدارس التعليم الفني .

وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، على أنه يتم حالياً إنشاء هيئة اتقان لجودة التعليم الفني ، لتضع التعليم الفني على خريطة التعليم الفنى العالمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعلم لشئون التعليم الفني ، أن هناك تشجيع مستمر من قبل القيادة السياسية المصرية لتطوير التعليم الفني ونحن نفخر بهذا التشجيع .

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن عدد الطلاب فى مدارس التعليم الفني يبلغ 2.3 مليون طالب على مستوى الجمهورية ، مشدداً على أنه لو تم تأهيل هؤلاء الطلاب سيتم غزو الأسواق العالمية .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن هناك خطوات يتم إتخاذها لإكساب الطلاب اللغات الإيطالية والإسبانية لأن هناك دول أوروبية تطلب خريجين من مدارس التعليم الفني ، وهذه خطة التطوير القادمة.

من فعاليات توقيع البروتوكول اليوم

من فعاليات توقيع البروتوكول اليوم

من فعاليات توقيع البروتوكول اليوم

من فعاليات توقيع البروتوكول اليوم

من فعاليات توقيع البروتوكول اليوم

من فعاليات توقيع البروتوكول اليوم