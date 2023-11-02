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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلسلة قرارات صادمة من مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل ضد قطاع غزة

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الخميس، بأن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل ​​قرر استقطاع من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن “إسرائيل ستقطع كل الاتصالات مع غزة، ولن يتم جلب المزيد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة”.

وحسب قرارات مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل، فإن “العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر السناتور كريس ميرفي، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، من أن المعدل الحالي للوفيات بين المدنيين في قطاع غزة غير مقبول.

وقال ميرفي، في بيان: “أحث إسرائيل على إعادة النظر فورا في استراتيجيتها.. لقد حان الوقت لأصدقاء إسرائيل أن يدركوا أن النهج العملياتي الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الضرر المدني ولا يبدو من المرجح أن يحقق هدف إنهاء تهديد حماس بشكل دائم”.

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وأضاف: “كما تعلمنا من حملات مكافحة الإرهاب الأمريكية، فإن الأعداد الكبيرة بشكل غير متناسب من الضحايا المدنيين تأتي بتكلفة أخلاقية، ولكنها أيضا تكلفة استراتيجية، حيث تتغذى الجماعات على المظالم الناجمة عن الأضرار المدنية”.

إسرائيل مجلس الوزراء الأمني السلطة الفلسطينية غزة قطاع غزة

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