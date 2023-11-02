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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تكشف عن مفاجأة بشأن رد إيران على العدوان الإسرائيلي في غزة

أمريكا وإيران وإسرائيل
أمريكا وإيران وإسرائيل

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن إيران تقوم بموازنة ردها على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة لتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أمريكا.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلا عن مسؤول أمريكي مطلع على بيانات الاستخبارات الأمريكية حول المنطقة، فإن طهران تعلم أن تصعيد الصراع مع إسرائيل أو أمريكا سيؤدي إلى صدام مباشر مع إيران.

ووفقا لمصدر الشبكة، فإنه بعد تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تمركزت القوات الأمريكية في المنطقة، وتمركزت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع اتجاهات الهجوم المحتمل.

وأضاف المصدر أن “هذا سمح لإيران بإعلان إجراءاتها لحماية الفلسطينيين مع تجنب الاشتباكات العسكرية المباشرة”.

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وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد حذر في وقت سابق من أن إيران لن تتبع التحذيرات الأمريكية بشأن عدم التدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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